Частина з них летить з Чорного моря.

Цієї ночі через загрозу з боку Російської Федерації повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

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Оновлено о 01:01: Військові пишуть про швидкісну ціль на Запоріжжя.

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О 00:56 Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про рух російських дронів-камікадзе у повітряному просторі країни:

з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини;

з моря курсом на Миколаївщину;

з Харківщини на Донеччину;

з півночі Харківщини курсом на Харків;

в Запорізькій області у північно-західному напрямку.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, у попередню ніч загарбники атакували країну 97-ма ударними "шахедами" і безпілотниками-імітаторами.

Сии протиповітряної оборони знешкодили 78 з них: 63 збили вогневими засобами ураження, ще 15 локаційно втратили або подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Командування Повітряних сил повідомляло про влучання дронів у шести локаціях. У Сумській області загинули жінка, чоловік та 8-річний хлопчик. Постраждали шестеро людей, серед яких три дитини.

Вдень російські окупанти вдарили по Дніпру, вбивши 16 людей та спричинивши руйнування. Ще понад 100 людей постраждали.

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