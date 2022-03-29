Також було збито чотири безпілотні літальні апарати і дві крилаті ракети.

Повітряні сили Збройних сил України у понеділок за день збили 8 літаків і три вертольоти російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів", - наголошується у повідомленні.

"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ знищили командира та начальника штабу російського війська.

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