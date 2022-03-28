Знищено командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. 28 березня під вогнем ЗСУ опинилися командир і начальник штабу Війська РФ.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Відзначається, що знищені командир і начальник штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії.

"Сьогодні, в ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом чергової партії російських військових злочинців", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

Станом на 28 березня загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні складають на сьогодні близько 17 тисяч осіб.

Тільки на Донбасі українські Збройні сили відбили сім атак російських загарбників. Протягом дня українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП і три одиниці автомобільної техніки.

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