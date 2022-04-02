Необхідно відновити критичну інфрастуктуру, газо-, водо- електропостачання та мобільний зв’язок, але це можливо лише після розмінування та зачистки територій.

Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба закликав мешканців звільнених населених пунктів області зачекати з повернення додому, осікльки це небезпечно поки.

Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі.

"Все більше населених пунктів звільняють від рашистів в Київській області. Дякую за це Збройним силам України. А наше завдання, місцевої влади – максимально швидко підготувати звільнені території до поверенення людей та відновлення повноцінного життя в нашому регіоні. Наразі в області з 69 громад від орків постраждадло 35. Мова йде про руйнування інфрастукрутри", - підкреслив Кулеба у своєму відеозверенні.

Він наголосив, що йдеться про необхідність відновити критичну інфрастуктуру, газо-, водо- електропостачання та мобільний зв’язок.

"Хочу наголосити, що будь-які роботи можливі виключно після повної зачистки звільненої території військовослужбовцями та розмінування доріг, мостів та інших інфрастукруних об’єктів", - сказав Кулеба.

Тому, за його словами, про повернення людей до своїх міст наразі мова не йде. "Це дійсно дуже небезпечно. Ми не зупиняємось, працємо на благо мешканців Київщини 24/7 . Треба трошки почекати", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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