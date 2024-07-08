Повторна атака на Київ: росіяни поцілили по пологовому, є жертви

Росія здійснила повторну атаку на Київ. Пошкоджено ще один медичний заклад. Установа.

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, під час повторної атаки російська ракета поцілила у пологовий будинок. 

"Нині відомо про чотирьох загиблих і трьох травмованих. Цьому немає прощення", - зазначив Лубінець.

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Омбудсман також опублікував відео з укриття, де перебували українські діти під час повторних ударів по Києву. Окупанти здійснили пуски ракет у той час, коли рятувальники та цивільні розбирали завали дитячої лікарні "Охматдит".

"Хворі діти вимушені переховуватися у підвалах! Цинізму та варварству росіян немає меж", - додав він.

Ракетний удар РФ - деталі

Росіяни в понеділок удень, 8 липня, завдали ракетного удару по Києву.

У передмісті столиці працювали Сили протиповітряної оборони, повідомив мер Києва Віталій Кличко й закликав мешканців перебувати в укриттях. 

За відомостями УНІАН, потужні вибухи в Києві сьогодні чули, зокрема, в Оболонському та Голосіївському районах.

Росія вдарила ракетама по місту Кривий Ріг, є загиблі і поранені. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

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