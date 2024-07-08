Повторна атака на Київ: росіяни поцілили по пологовому, є жертви

Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих внаслідок атаки.

Росія здійснила повторну атаку на Київ. Пошкоджено ще один медичний заклад. Установа.

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, під час повторної атаки російська ракета поцілила у пологовий будинок.

"Нині відомо про чотирьох загиблих і трьох травмованих. Цьому немає прощення", - зазначив Лубінець. Відео дня

Омбудсман також опублікував відео з укриття, де перебували українські діти під час повторних ударів по Києву. Окупанти здійснили пуски ракет у той час, коли рятувальники та цивільні розбирали завали дитячої лікарні "Охматдит".

"Хворі діти вимушені переховуватися у підвалах! Цинізму та варварству росіян немає меж", - додав він.

Ракетний удар РФ - деталі

Росіяни в понеділок удень, 8 липня, завдали ракетного удару по Києву.

У передмісті столиці працювали Сили протиповітряної оборони, повідомив мер Києва Віталій Кличко й закликав мешканців перебувати в укриттях.

За відомостями УНІАН, потужні вибухи в Києві сьогодні чули, зокрема, в Оболонському та Голосіївському районах.

Росія вдарила ракетама по місту Кривий Ріг, є загиблі і поранені. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

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