Цей завод перебуває під санкціями ЄС.

У суботу, 29 квітня 2023 року, в російській Пермі спалахнула пожежа на заводі. Горіло на території підприємства "Мотовіліхінські заводи".

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, пожежа спалахнула біля 8 години вечора. В МНС заявили, що загорілася трансформаторна підстанція. Зазначається, що до гасіння пожежі залучили 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.

Підприємство "Мотовіліхінські заводи" є єдиним в Росії виробником реактивних систем залпового вогню. Цей завод перебуває під санкціями ЄС.

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Пожежі в Росії: останні новини

25 квітня повідомлялося про велику пожежу в селищі Баляга Забайкальського краю РФ. Там загорівся меблевий комбінат, але через сильний вітер вогонь перекинувся на будинки.

Ввечері 25 квітня в РФ сталася масштабна пожежа в трьох селищах – Сосьва, Висиме і Тайгове Свердловської області. Там за добу вигоріли 110 будівель, при чому 108 з них – житлові будинки.

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