Росіяни звинувачують безпілотники і диверсантів.

У п'ятницю, 5 травня, на нафтопереробному заводі "Ільський" у Краснодарському краї РФ знову спалахнула пожежа. Версії про причини події різняться.

Telegram-канали Baza і Mash повідомляють, що нібито безпілотник прилетів в одну з установок заводу близько 08:30 ранку, спалахнула пожежа.

При цьому Mash з посиланням на співробітників НПЗ пише, що причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій, який використовували диверсанти.

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Загоряння, що почалося відразу після вибуху, загасила пожежна охорона заводу. Попередньо повідомляється, що пошкоджено п'яту технологічну установку з переробки нафтопродуктів, постраждалих немає.

Пропагандистський канал Readovka також повторює версію про диверсію і інформує, що територію НПЗ оточила поліція, а самих диверсантів, які нібито намагалися втекти з місця по трубопроводу, затримано.

Зауважимо, НПЗ "Ільський" в Краснодарському краї також палав в ніч з 3 на 4 травня. Тоді росіяни назвали причиною атаку безпілотниками, яка тривала годину.

Атаки на НПЗ в Росії - що повідомлялося

Протягом останніх днів почастішали інциденти на об'єктах, які забезпечують російські війська паливом.

У ніч на 29 квітня в окупованому Севастополі згоріла нафтобаза, яка забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ. Під час інциденту було знищено близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів.

2 травня вибух пролунав у порту Тамань Краснодарського краю, на тлі чого РФ згорнула всі "Калібри" в Чорному морі. Того ж дня під Брянськом партизани підірвали поїзд з паливом - другий за два дні.

У ніч на 4 травня невідомі атакували НПЗ "Ільський" в Краснодарському краї.

Британська розвідка прогнозує, що країна-агресор може змінити логістику зберігання та транспортування палива через вибухи на нафтобазах.

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