Кірбі нагадав, що після того, як президент США Джо Байден у квітні підписав закон про додаткове фінансування потреб національної безпеки, "він одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою".

Радник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що Сполучені Штати Америки "докладають безперервних зусиль", щоб забезпечити доставку військової допомоги "безпосередньо на бойові позиції ЗСУ".

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили в руки українських військових, аби допомогти їм відбити ці атаки", – заявив представник Білого дому, пише "Радіо Свобода"

Кірбі нагадав, що після того, як президент США Джо Байден у квітні підписав закон про додаткове фінансування потреб національної безпеки, "він одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою".

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За його словами, з квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь у виробників для України.

Допомога Україні від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України. Він додав, що військова підтримка з першого пакету нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України. Також посадовець заспокоїв, що дещо в Україну вже доставили.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що США готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для Збройних сил України.

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