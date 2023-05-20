Він зазначив, що ватажок найманців не вперше робить "переможні" заяви по Бахмуту.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявами про взяття Бахмута мав намір перебити інформаційний фон з приводу візитів президента України Володимира Зеленського в Саудівську Аравію і на саміт G7, а також жорсткі висловлювання іноземних лідерів на адресу РФ.

Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк під час телемарафону. Він зазначив, що Пригожин не вперше робить подібні заяви про взяття Бахмуту. Але цього разу, за словами Подоляка, окупантам, очевидно, потрібно перебити інформаційний фон візитів Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав з приводу того, як повинна закінчитися війна, "яка буде збройна підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє".

Він підкреслив, що ЗСУ так чи інакше звільнять Бахмут.

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"У Бахмуті сконцентровано все, що РФ мала боєздатного. Все це вже знищено... Якими силами... вони будуть йти? У нас питання в іншому - ми не можемо зупинитися посередині. Бахмут буде звільнений...",- пояснив він.

Заява Пригожина про Бахмут

Сьогодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив гучну заяву, що Бахмут узятий під контроль його найманців. Однак в Міноборони України це спростували, але додали, що ситуація в місті важка.

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