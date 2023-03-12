Секретар РНБО засумнівався, що Пригожину вдалося зберегти мозок.

Плани російського олігарха Євгена Пригожина балотуватися в президенти України виглядають дивно для людини, у якої повинен бути мозок. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Він взагалі там заяву зробив, абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, у якої повинен бути мозок. Він там кудись збирається балотуватися. Тільки хвора людина [могла таке сказати]. Де президент України, а де ці виродки, які вбивають наших громадян", – обурився Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що участь Пригожина у виборчих перегонах за пост президента України неможлива.

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"Їм ніхто цього не дасть [зробити]", — заявив Данілов.

Що сказав Пригожин - подробиці

11 березня власник "групи Вагнера" Євген пригожин зробив чергову безглузду заяву - анонсував свою участь у виборах президента України.

"Роблю політичний камінг-аут... у мене тільки що з'явилися політичні амбіції, дивлячись на все навколо, і я прийняв рішення в 24-му році балотуватися в Президенти, в Президенти України і буду конкурувати на цій посаді з Порошенком і Зеленським...", - заявив Пригожин.

Це не перший випадок, коли Пригожин намагається прирівняти себе до Президента України. На початку лютого олігарх записав відео нібито з кабіни штурмовика, в якому викликав Володимира Зеленського на повітряну дуель.

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