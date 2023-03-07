За його словами, у найманців з'явився "новий боєць".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що скандальний зять міністра оборони РФ Олексій Столяров став його найманцем.

Як зазначає прес-служба Пригожина, у ПВК "Вагнер" нібито з'явився "ще один боєць". І його ім'я - Олексій Столяров, як і у зятя Шойгу.

"До речі, є й добрі новини. Нещодавно ПВК "Вагнер" поповнилася ще одним бійцем, і звуть його Олексій Столяров", - сказав Пригожин, коментуючи ситуацію на фронті.

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Олексій Столяров: чим відомий скандальний зять Шойгу

Олексій Столяров - російський фітнес-блогер, чоловік доньки глави міноборони РФ Сергія Шойгу Ксенії. У поле зору ЗМІ він потрапив у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Того дня Столяров "лайкнув" пост іншого блогера - Юрія Дудя, який звинуватив Путіна і його оточення у кривавій і "безглуздій" війні.

Згодом Столяров прибрав "лайк", але реакція зятя Шойгу потрапила на скриншоти. Йому почали писати росіяни, що підтримують вторгнення, на що той послав їх на фронт: "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв зловити Столярова. У розпал скандалу з його підтримкою антивоєнної публікації Столяров опублікував відео з розкішного відпочинку. На ролику "засвітилася" і донька Шойгу.

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