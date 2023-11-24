ДПСУ оприлюднила відео штурму Гвардією наступу позицій окупантів.

На Сватівському напрямку українським захисникам вдалося просунутись в глиб оборони ворога та вичавити його з передових позицій.

У Telegram Державна прикордонна служба України інформувала: "Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку".

ДПСУ оприлюднила відео, підписавши: "штурм ворожих позицій наживо".

Сватівський напрямок - що там відбувається зараз

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що росіяни здійснили спробу штурму позицій українських воїнів на Сватівському напрямку, але зазнали фіаско. Як інформувала ДПСУ, штурм був відбитий прикордонниками з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", під час якого знищено 10 загарбників, ще 20 - відповзали "трьохсотими" ("вантажем 300" називають поранених, - УНІАН).

За кілька днів до того Deep State у своєму звіті повідомило, що російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні - на Бахмутському та Сватівському.

Наприкінці липня командувач Національної гвардії України Олександр Півненко стосовно ситуації на Сватівському напрямку зазначив, що угруповання у росіян там достатньо велике. За його інформацією, вони його підтягують вже місяці три туди, але СОУ знищують загарбників. Півненко зазначив, що окупанти "свого часу до Харкова не дійшли, і зараз вони навіть до цієї річки (Оскіл – УНІАН), до якої вони хочуть дійти, не дійдуть".

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