Рідні підполковника не вірять, що це був суїцид.

На фронті "мінуснули" 62-річного підпополковника ЗС РФ Сергія Савьонка. Топ-офіцера вбили свої ж, інсценувавши суїцид.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, Савьонок пішов на війну добровільно, попри літній вік. Окупант був родом із Шахтарська Донецької області.

Сім'ї сповістили, що підполковник скоїв самогубство, але дружина не повірила, почала писати скарги і вимагати розслідування. Втім, на багаточисельні скарги та звернення у Росії ніхто не реагує.

За версією окупантів, Савьонок застрелився з автомата в окупованому Сватовому Луганської області. Втім, дружина каже, що чоловік не міг сам застрелитися через довжину зброї. Юрист сім'ї впевнений, що Савьонка вбили товариші по службі.

За два місяці до загибелі підполковник був вдома і жалівся дружині, що йому важко на фронті і він більше не хоче туди повертатися. Командири підрозділу, у якому служив окупант, роблять вигляд, що нічого не сталося.

На відео – фрагмент виступу підполковника Савьонка перед від'їздом на фронт. Виступаючи перед окупантами він обіцяє, що вони будуть знищувати ЗСУ. Втім, щось важливі нюанси підполковник упустив.

Втрати РФ в Україні - актуальне

Нагадаємо, що за добу вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ в Україні становлять 311 тисяч 550 осіб. Серед цікавого за останні 24 години знищили: 5 танків, 10 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин, 2 БПЛА та 1 крилату ракету.

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