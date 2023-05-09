Ракети була збита під час російської атаки на Київ, частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області.

Військовослужбовець Національної гвардії України сьогодні вночі збив російську крилату ракету Х-55 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", - йдеться у повідомленні Нацгвардії у Facebook.

При цьому, частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області.

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"Є часткові руйнування цивільної інфраструктури", - сказано у повідомленні.

Водночас, завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету.

Удар Росії по Україні в ніч на 9 травня - що відомо

Цієї ночі противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі російських атак українська ППО збила 23 з 25 крилатих ракет.

При цому зазначається, що російські загарбники запустили вісім ракет тільки по населеними пунктам у Дніпропетровській області, українські воїни з повiтряного командування "Схiд" їх всі ліквідували. В результаті атаки уламки ворожого "металобрухту" у Дніпрі впали на чотириповерховий будинок, постраждала й госпіталізована жінка, якій 32 роки

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