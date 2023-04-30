Через такий близький контакт з противником українські військові змушені діяти "досить швидко".

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів, що на Бахмутському та Мар'їнському напрямках бої із ворогом подекуди відбуваються на дистанціях до 50 метрів.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Протягом тижня суттєво лінія фронту майже не рухалася. Основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках, але епіцентрами є саме Мар’їнський та Бахмутський напрямки...", - зазначив Музичук.

За його словами, на цих напрямках зосереджено найбільше штурмових дій ворога, а вуличні бої тривають на мінімальних дистанціях.

"Як зазначають наші захисники, подекуди бойові зіткнення іноді відбуваються на відстанях менш ніж 100, менш ніж 50 метрів...", - уточнив речник Нацгвардії.

Однак, Музичук додав, що через такий близький контакт з противником українські військові змушені діяти "досить швидко".

"Що стосується Куп'янського та Лиманського напрямку, то останнім часом на цій ділянці ворог застосовує не так багато штурмових дій..., але це та ділянка, де найбільше застосовується артилерія, де тривають обстріли з артилерійських систем різного калібру", - повідомив він.

Музичук також зауважив, що підрозділи Нацгвардії на цих напрямках минулого тижня знищили значну кількість ворожих артилерійських установок та мінометів.

Війна в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби, 29 квітня, українські захисники та захисниці відбили 58 ворожих атак, в епіцентрі бойових дій продовжують залишатися Бахмут та Мар’їнка.

Українські військові ліквідували за добу, 29 квітня, ще 470 російських окупантів та майже 30 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 190 тис. 510 осіб, 3 тис. 699 танків, 7 тис. 189 бойових броньованих машин, 2 тис. 914 артилерійських систем, 544 реактивні системи залпового вогню, 295 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 тис. 475 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 932 крилаті ракети, 18 кораблів/катерів, 5 тис. 842 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 357 одиниць спецтехніки.

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