"Неонацисти розмістили артилерію на території зерносховищ", стверджують окупанти.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України попередив про нові фейки окупантів про ситуацію на полях та у зерносховищах, а також про нібито існування на Донбасі біолабораторій з біологічною зброєю.

Як зазначили в ЦПД, станом на ранок 19 липня окупанти поширили фейки про те, що "неонацисти розмістили артилерію на території зерносховища в населеному пункті Калинівка Бахмутського району Донецької області та систематично обстрілюють з них позиції ЗС Росії, провокуючи останніх на вогонь у відповідь [для зниження зерносховища]".

Крім цього, у Міноборони РФ брехали про те, що "у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях військовослужбовці ЗСУ спільно з бойовиками націоналістичних батальйонів цілеспрямовано здійснюють підпали полів із зерновими культурами з використанням вертольотів та артилерії".

Ще один фейк стосувався нібито існування на території Луганської області біолабораторій.

"В біолабораторіях, залишених українськими військами у містах Рубіжне та Сєвєродонецьк, було виявлено штами небезпечних вірусів та інші небезпечні препарати, не зареєстровані у МОЗ України, що вироблялися у промислових масштабах", - заявив один з "керівників" тимчасово окупованих територій Луганщини.

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