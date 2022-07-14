Загарбники видали знищену вантажівку за американську РСЗВ.

Росіяни активно поширюють мережею фейк про нібито знищення американської реактивної системи залпового вогню HIMARS. Однак брехню оперативно спростували.

Про це повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

Окупанти вчергове збрехали, видавши знищену вантажівку за американську HIMARS.

"Під час боїв за Сіверодонецьк та Лисичанськ було втрачено вантажівку M1083A1P2 MTV та гаубицю М777. Таке трапляється на війні, але р*сня не була б р*снею, якби не спробувала б витягнути з цієї "побєди" максимум, та не пограти на зрадофільських генах українців, тому намагається видавати фото вантажівки Oshkosh за знищення РСЗВ HIMARS", - йдеться у повідомленні.

В СтратКомі також додали кілька фото, які підтверджують знищення вантажівки, а не РСЗВ.

Українців закликають ретельно перевіряти інформацію, не вестися на фейки від ворога та вірити в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовляється з США про постачання ракет більшої дальності для HIMARS.

Радник голови ОПУ Арестович впевнений, що HIMARS "радикально змінили правила гри на полі бою".

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