Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, якого називають куратором окупованих територій України, міг потрапити під ракетний удар ЗСУ в Новій Каховці.
Про це ввечері у понеділок, 18 липня, повідомили російські ЗМІ.
Кирієнко побував на Каховській ГЕС, де провів нараду з призначеною Кремлем "владою" Херсонської області. Серед учасників зустрічі називають "голову адміністрації Сальдо".
Повідомлялося, що учасники наради сховалися від обстрілу в підвальних приміщеннях і ніхто не постраждав.
Водночас російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на джерела повідомляє, що український удар по Новій Каховці було завдано вже після від'їзду звідти делегації на чолі з Кирієнком.
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