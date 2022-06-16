Російські пропагандисти в черговий раз не змогли створити якісну підробку

Ряд російських ЗМІ почали тиражувати нібито документ Міністерства оборони України, який повинен доводити існування секретних біолабораторій і їх роботу з військово-біологічними лабораторіями США. Пропагандисти, як і завжди, погоріли на дрібницях.

На фейк звернули увагу в російському виданні The Insider.

Псевдодокумент опублікували видання "Известия", "Взгляд", телеканали "РЕН" і "Цареград", які працюють на Кремль. У ньому йдеться, що нібито президент України Володимир Зеленський підписав указ про знищення даних працівників біолабораторій і військових, які співпрацювали з лабораторіями з США.

У фейковому документі помітили низку грубих помилок. Так, як адреса вказано: "вул.Володимирська, 33, м. Київ", а не "вул. Володимирська, 33, м. Київ".

Крім того, слово "безпеки" в назві СБУ в ділових документах пишеться з малої літери, А підтвердження реєстрації в електронній системі діловодства традиційно розташовується внизу документа.

Фейки Росії про "біолабораторію США" в Україні

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

11 травня в Міноборони РФ знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів, американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

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