.Мешканці тимчасово окупованих територій відмовляються воювати проти української армії.

Через шалені втрати окупантів РФ не має живої сили для поповнення своїх військ в Україні. Тому хочуть залучити навіть жінок.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Так, на території тимчасово окупованої Донеччини та Луганщини в рамках мобілізації загарбники поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років.

Окупантів цікавлять наступні спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Денісова зауважила, що прихована мобілізація проходить також у Криму, де багато людей під час призову відмовляються воювати проти української армії й здаються в полон ЗСУ. Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані в місті Саки та Сацькому районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки.

За даними британської розвідки, РФ втратила третину сухопутних бойових сил, які зібрала в лютому для нападу на Україну. Через що армія РФ навряд чи зможе значно активізувати наступ на Донбасі впродовж наступних 30 днів.

Загальні втрати ворога, за останніми даними нашого Генштабу такі: українська армія ліквідувала 27-м тисяч 400-та загарбників. Ще близько тисячі рашистів узяли в полон.

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