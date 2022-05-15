В українській державі знищили ще два танки супротивника, поділився Генштаб української армії.

В Україні за добу знищили ще 200 російських окупантів, і загальна кількість ліквідованих супротивників тепер становить приблизно 27 400 осіб.

У нашій країні також знищили ще два танки, 24 бойових броньованих машини та чотири артилерійські системи, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

За його даними, також була ліквідована одна ворожа система протиповітряної оборони, один вертоліт, п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня і 28 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Противник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що в українській державі станом на 14 травня було ліквідовано близько 27 200 ворогів.

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