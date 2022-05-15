Втрати російських морпіхів в Україні вирішили покрити коштом моряків Чорноморського флоту РФ, дізнався Генштаб української армії.

Під час бойових дій в Україні серйозних втрат зазнала 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації.

РФ вирішила доукомплектувати бригаду особовим складом з інших підрозділів, які входять до складу ЧФ, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зокрема, окупанти вирішили поповнити ряди морпіхів членам екіпажів кораблів.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Вороги спочатку в низці регіонів обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей.

Окупанти використовували проти українців, зокрема, авіацію і різні види артилерії, в тому числі корабельну.

Українські воїни давали гідну відсіч противнику. У Чорному морі у квітні українські ракети "Нептун" знищили флагман російського Чорноморського флоту - крейсер "Москва", який наприкінці лютого наші прикордонники з острова Зміїний послали на "х*й".

Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 14 травня в українській державі вже знищено приблизно 27 200 окупантів і 13 ворожих кораблів/катерів.

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