Окупанти провалюють позначені темпи паспортизації і вдаються до нових методів примусу.

У тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити паспортизацію за місцем проживання пенсіонерів.

"Фактично, це елемент тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації. Для обходу пенсіонерів з Росії прибуло 300 "волонтерів", які утворили "мобільні групи", - сказано в повідомленні Центру національного опору.

Як повідомляється, окупанти провалюють позначені темпи паспортизації і вдаються до нових методів примусу. За даними ЦНС, в Донецькій області облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, оскільки без російського паспорта людям відмовляють у медичному обслуговуванні. "Таким чином, окупанти порушують Женевську конвенцію",- підкреслюють експерти.

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Жителям окупованих територій радять саботувати російську паспортизацію такими способами: оформляти заявки на паспорт, але не приходити за його видачею, а при заяві вказувати невірні дані.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Окупанти змушують жителів окупованих територій отримувати російські паспорти. За відмову отримати російський паспорт окупаційні адміністрації переслідують українців, оскільки темпи примусової паспортизації набагато нижчі, ніж хочеться загарбникам. Людям, в тому числі, погрожують виселенням з власної житлоплощі.

Також у Херсонській області людям погрожують припинити виплачувати пенсії у разі відсутності російського паспорта.

Крім того, цивільному населенню загрожують "ямою". Загарбник влаштовують "показові" покарання, коли чоловікам надягав мішок на голови і їх кидали в окопи.