Контрнаступ українських військ під Харковом відбувається успішно, протягом кількох днів його вдалося розширити.

Підриви трьох автомобільних мостів у Харківській області свідчать про обмежений відхід окупантів завдяки успішним українським атакам.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни станом на ранок, 8 травня.

Мости окупанти підірвали у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки, а вже ввечері, 7 травня, у Генштабі прозвітували про повний контроль над Циркунами.

"Армії зазвичай руйнують мости тільки в тому випадку, якщо вони вирішили, що найближчим часом не будуть намагатися перетнути річку в іншому напрямку. Тому малоймовірно, що найближчим часом російські сили почнуть операції з повернення звільнених українцями населених пунктів північно-східних передмість Харкова", - йдеться у тексті звіту.

Контрнаступ на Харківщині: оновлені дані

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (США), контрнаступ українських військ під Харковом відбувається успішно, протягом кількох днів його вдалося розширити.

Експерти вважають, що ЗСУ вийдуть на кордон з Росією найближчими тижнями, і окупанти – навіть з додатковими силами – навряд чи цьому завадять.

Водночас оновлені дані Генштабу підтверджують, що росіяни зважилися перекинути підкріплення на Ізюмський напрямок, де, за даними Інституту вивчення війни, останнім часом армія РФ перебуває у "глухому куті".

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