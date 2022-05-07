На Слобожанському напрямку окупанти намагаються зупинити просування українських військ до держкордону.

У Харківській області ворог втратив контроль над селищем Циркуни. На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються зупинити просування Збройних сил України до державного кордону.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України", - йдеться у зведенні.

Також ворог посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву і здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.

"В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

"На Сіверському напрямку визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.

При цьому, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. "Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури нашої Держави", - сказано у зведенні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що харківські прикордонники взяли на службу песика Термінатора, якій "не переносить" окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: