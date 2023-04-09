Загалом через розв'язану Росією війну постраждали майже півтори тисячі дітей в Україні.

Від початку повномасштабного російського вторгнення й станом на ранок 9 квітня в Україні загинули 468 дітей. Понад понад 947 дітей дістали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Загалом, внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1415 дітей.

В Офісі генпрокурора зауважили, що ці цифри не є остаточними, оскільки ще встановлюються дані в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - повідомили прокурори.

Вбивства Росією дітей в Україні

В ОГП нагадали, що 9 квітня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11-річної дівчинки.

А напередодні, 8 квітня, внаслідок обстрілу ворогом Торецька Донецької області дістав поранення 15-річний хлопець.

Раніше російські війська бстріляли Авдіївку на Донеччині, внаслідок чого загинуло немовля. А наприкінці березня росіянин, котрий потрапив до українського полону, розповів про страту російською армією малолітньої дитини - військові РФ застрелили 12-річного хлопця.

Війна в Україні - постраждалі діти

Як повідомляв УНІАН, за даними ЮНІСЕФ станом на початок квітня, за час повномасштабної війни РФ в Україні загинули понад 500 дітей. Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел зазначила, що це лише підтверджені дані ООН. За її словами, реальна кількість загиблих дітей може бути набагато більшою.

Стосовно поранених дітей Рассел назвала більшу кількість. За даними ООН, майже одна тисяча дітей зазнала ушкоджень.

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