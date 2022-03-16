Полковник Бушуєв вступив у конфлікт з командуванням та відмовився направляти підлеглих до зони бойових дій.

Внаслідок серйозних втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції й вступив в конфлікт з командуванням Західного воєнного округу. На даний час полковник Бушуєв відсторонений від обов’язків.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідно до даних української розвідки, у 2-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Псков) в результаті боїв на харківському напрямку вже понад 30 загиблих, 26 поранених, понад 50 зниклих безвісті, 7 здалися в полон", - заявив він.

"Командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт з командуванням 20-ї армії та Західного Військового округу та відмовився направляти підлеглих до зони бойових дій. У зв'язку з чим був усунений від виконання обов'язків", - зазначив керівник ЦОР.

"У 22-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ(Степовий) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули та 8 - поранено у наслідок артилерійського враження їхнього командного пункту", - підсумував Олександр Данилюк.