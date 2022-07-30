За інформацією джерела, близько третини з них відправлять на Донбас.

По всій Рросії формуються добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну. За оцінками аналітиків, понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди російської армії.

При цьому, як пише CNN, для цього не завжди потрібен відповідний військовий досвід.

За інформацією видання, Росія шукає заміну своїм військовим, які виснажилися за п'ять місяців війни, і тим, кого ліквідували захисники України. З 30 000 мобілізованих близько третини з них планують кинути на Донбас.

Минулого тижня глава британської розвідки MI6 Річард Му висловив упевненість, що "росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів". Це, своєю чергою, дасть Україні ключову можливість завдати удару у відповідь.

Путін довгий час опирався ідеї загальної мобілізації в Росії, і призов навесні 2022 був аналогічний торішньому призову. Добровольчі батальйони – один зі способів поповнити чисельність російської армії без такого радикального кроку.

При цьому наголошується, що заклики вступати в них переважно орієнтовані на бідніші та ізольовані регіони, використовуючи "швидкі гроші" як приманку.

Видання загадується над питанням, який вплив ці батальйони можуть надати. Чеченські добровольчі загони зіграли величезну роль в кампанії на Донбасі, особливо в Маріуполі. Але вони відносно добре оснащені та володіють великим бойовим досвідом. Батальйони, що збираються в інших місцях, явно ні.

Деякі батальйони будуть брати участь виключно в бойовій підтримці та операціях бойового забезпечення, в той час як інші будуть посилювати вже існуючі військові частини або формувати бойові батальйони – цитує CNN слова Катерини Степаненко, дослідника Росії в Інституті вивчення війни у Вашингтоні.

За її словами, на навчання добровольців російське керівництво планує виділити місяць, але це навряд чи перетворить їх на ефективних солдатів без військового досвіду.

А тим часом ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів й тисячі одиниць їх техніки.

Видання Forbes пише, що найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події у липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

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