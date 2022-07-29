З 24 лютого всього вдалося ліквідувати приблизно 40 500 російських військових.

Українські бійці за минулу добу, 28 липня, ліквідували ще 270 російських окупантів. ЗСУ з 24 лютого всього вдалося "денацифікувати" приблизно 40 500 російських військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.

Так, загальні втрати російської армії в період 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали:

особового складу - близько 40500 (+270) осіб;

танків - 1749 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин-3987 (+8);

артилерійських систем-900 (+6);

РСЗВ - 258 (+0);

засоби ППО - 117 (+0);

літаків - 222 (+0);

вертольотів - 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2);

крилаті ракети - 174 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16);

спеціальна техніка - 77 (+2).

Зазначається, що найбільших втрат загарбники зазнали на Криворізькому напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.

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