Українські бійці за минулу добу, 28 липня, ліквідували ще 270 російських окупантів. ЗСУ з 24 лютого всього вдалося "денацифікувати" приблизно 40 500 російських військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook.
Так, загальні втрати російської армії в період 24 лютого по 29 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40500 (+270) осіб;
- танків - 1749 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин-3987 (+8);
- артилерійських систем-900 (+6);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- вертольотів - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16);
- спеціальна техніка - 77 (+2).
Зазначається, що найбільших втрат загарбники зазнали на Криворізькому напрямку.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.