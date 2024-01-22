У російському кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає жорстке покарання за розв'язання війни.

Під час нещодавньої зустрічі з підлеглими президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що Росія напала на Україну і завойовує її території, а покарання за подібні злочини передбачено КК самої РФ. Як повідомляє ASTRA, вчений із Підмосков'я написав на Путіна заяву до Слідчого комітету та МВС, а також просить порушити стосовно президента кримінальну справу через його заяву про "завоювання" в Україні.

Ресурс не називає ім'я заявника з метою його безпеки. При цьому зазначається, що 16 січня диктатор провів зустріч із головами муніципальних утворень суб'єктів РФ, у ході якої Путін торкнувся питання "мирних переговорів" з Україною.

"Що стосується цього переговорного процесу – спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора роки. Це неможливо. Усі розуміють, що це неможливо", - зазначив тоді лідер РФ.

Вчений заявляє, що саме фраза про завоювання тягне на солідний кримінальний термін.

"Путін називає території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області України завойованими", - пояснює російський учений.

У зв'язку з цим він написав заяву до правоохоронних органів держави-агресора і попросив порушити стосовно Путіна справу. Вчений аргументує свої претензії, посилаючись, зокрема, на "Тлумачний словник". Відповідно до останнього, "завоювання" - це захоплення території; те, що підкорено збройною силою; підпорядковане насильно. Водночас учений, наводить витяги з КК РФ.

Зокрема, такі поняття як "планування, підготовка, розв'язання агресивної війни", "ведення агресивної війни" передбачені ст. 353 КК РФ. Згідно з російським КК, такі злочини караються позбавленням волі на строк від 7 до 20 років.

"У зв'язку з вищесказаним, дійшов висновку про скоєння особливо тяжкого злочину посадовцем Путіним Володимиром Володимировичем у плануванні, підготовці, розв'язанні чи веденні агресивної війни з використанням збройних сил Російської Федерації проти іншої унітарної держави України", — сказано у заяві чоловіка.

Він просить компетентні органи РФ порушити щодо Путіна справу за ч.1, ч.2 ст. 353 КК РФ та повідомити в письмовій формі про результати свого звернення.

"Заява надрукована власноруч, зі ст. 306 КК РФ (завідомо неправдивий донос – УНІАН) ознайомлений", - цитує ЗМІ вченого.

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