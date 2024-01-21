За словами розвідників, через відсутність результатів на фронті та економічні труднощі рівень життя в РФ та підтримка продовження бойових дій істотно знизилися.

В ході підготовки до виборів у Російській Федерації кремлівські політтехнологи провадять кампанію з розробки нового соціального договору, який планує укласти президент РФ Володимир Путін із населенням країни. Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Черняк.

"Невтішне тло так званої виборчої кампанії у Кремлі вирішили "підмалювати" шляхом походу Путіна на контакт із так званим "глубінним народом" - представниками місцевого самоврядування", - сказав розвідник.

За його словами, через відсутність результатів на фронті та спричинені війною проти України міжнародну ізоляцію та економічні труднощі рівень життя населення в Росії та підтримка продовження бойових дій істотно знизилися.

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"Проведення всеросійського форуму "Малая родіна - сіла Россії" у січні 2024 року - одна із показових ілюстрацій спроби режиму знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії агресивної Москви", - сказав Черняк.

За інформацією української розвідки, на цьому заході Путін дав обіцянки виділити регіонам кошти на розвиток, а також "штовхав" меседжі про підтримку учасників так званої "СВО", "перемогу" Росії, "неефективність" санкцій та "згуртованість" російського народу.

Як сказав Черняк, головними завданнями влади РФ нині є заспокоєння населення, збереження повної суспільної підтримки війни проти України та недопущення дестабілізації всередині країни, ознаки якої стає дедалі важче приховати.

Вибори президента РФ - останні новини

Через безсилля росіяни перетворюють захоплені території на "концтабори". Зокрема, загарбники активно завозять мешканців РФ із депресивних регіонів та людей з Центральної Азії на тимчасово окуповані українські території.

Також УНІАН повідомляв, що РФ може заборонити голосувати росіянам, що мешкають за кордоном. Так, у консульствах Російської Федерації на території низки "недружніх держав" не організовуватимуть дільниці для голосування на виборах президента країни.

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