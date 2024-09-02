Президент РФ Путін знайшов привід нагадати про переговори, через серйозне просування окупантів під Покровськом.

Президент РФ Володимир Путін провів відкритий урок "Розмова про важливе" зі школярами, під час якого вирішив поговорити про війну. Зокрема, він прокоментував Курську операцію ЗСУ, розпочату 6 серпня, а також просування окупаційних військ на Донбасі.

Водночас Путін вирішив не фокусувати увагу на провалі на власній території. Він вирішив "похвалитися" Донецькою областю, де відбуваються "значні темпи" просування.

"Тепер ідеться не про те, щоб рухатися по 200-300 метрів уперед. Таких темпів наступу на Донбасі в нас давно не було. Російські збройні сили ставлять під контроль території квадратними кілометрами", - заявив президент РФ.

Курській операції ЗСУ він приділив небагато часу, назвавши просування наших сил "провокацією", яка є "невдалою" спробою зупинити наступ ЗС РФ на Донбасі. І що з нашими військовими, які досі перебувають під Курськом, "потрібно розібратися".

"Упевнений, що ця провокація провалиться. Виникне після цього бажання дійсно, не на словах, а на ділі, прийти до мирних переговорів і вирішувати ці питання мирними засобами. Ми ніколи від цього не відмовлялися", - зазначив Путін.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Практично місяць триває Курська операція ЗСУ, під час якої нашим захисникам вдалося відтіснити ворога з території розміром близько 900 квадратних кілометрів. Російські військові зіткнулися із серйозною проблемою, не маючи змоги вибити наші сили із зайнятих територій.

Водночас ЗСУ змогли довести всьому світу, що ніяких "червоних ліній" не існує. Путін боїться використовувати ядерну зброю через можливі дії у відповідь з боку країн Заходу. І саме тому Україні потрібно вже зараз дозволити бити по території країни-окупанта далекобійними ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: