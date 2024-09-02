Наразі РФ не має достатньо резервів на випадок, якщо ЗСУ вдасться зупинити наступ на Покровськ.

Якщо Росія збереже темпи наступу, то найближчим часом їй вдасться вийти до Покровська, заявив в ефірі Radio NV секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Битва за Покровськ буде залежати від того, який будемо мати резерв і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням. Я сподіваюся, що ворога, по-перше, не допустять туди, а по-друге, що ворогу буде дуже дорого коштувати просування і до Покровська і через Покровськ. Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Я з цим не згоден, тому що противник просто поступово захоплює території", – сказав Костенко.

Він також додав, що навіть у випадку, якщо Росії вдасться захопити Покровськ, то це не означатиме, що Москва виграє війну.

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"Головне, щоб це не було серією катастроф, які надалі призведуть до поразки. Зараз головне, якщо нам вдасться його зупинити. Це такий каток, противник зараз кидає всі сили та засоби для того, щоб прорвати тут. І якщо зараз зупинити, у нього великих резервів немає, щоб діяти на інших напрямках. Все, що є – вони зосереджують тут", – додав Костенко.

За словами нардепа, пріоритетною ціллю РФ й надалі залишається захоплення всієї Донецької та Луганської областей.

"Для Путіна це стратегічна задача. Він навіть жертвує Курськом – немає особливих резервів, що й показала Курська операція. Він не знімає звідти сили та засоби, для нього Донецька та Луганська область важливіша, ніж Курська. Оскільки там настільки кривавий каток запущено, що якщо його зараз зупинити, то вдруге його запустити буде складно. В топку кидають усіх – хто щойно підписав контракт – відразу кидають туди. І вони розуміють, що вдруге вони таке не запустять, тому дотискають Донецьку та Луганську область", – пояснив Костенко.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Журналісти Financial Times відзначають, що Росія не хоче, аби прорив ЗСУ на територію Курської області підірвав її плани із захоплення нових територій, тому українські війська продовжують втрачати позиції на сході Донецької області.

Тим часом стало відомо, що протягом останніх двох тижнів українській військові деокупували частину населеного пункту Глибоке на Харківщині.

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