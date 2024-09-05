Кремлівський правитель Путін звинуватив Україну в обстрілі Запорізької та Курської атомних електростанцій, пригрозивши дзеркальною відповіддю.

"Це дуже небезпечні теракти. Можна тільки уявити, що буде, якщо ми будемо відповідати дзеркально. Що буде з усією цією частиною Європи", - сказав він під час виступу на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

Тим часом у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що українська армія нібито намагається атакувати українську АЕС і станцію в Курську, щоб "шантажувати міжнародне співтовариство".

"Головний об'єкт - це атомні електростанції, і головний лиходій - це київський режим, який намагається ці ядерні об'єкти регулярно атакувати", - заявила представниця МЗС Марія Захарова.

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