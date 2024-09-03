Українські фахівці не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.

Через російський масований обстріл України 2 вересня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції сталося пошкодження однієї з ліній електроживлення від української енергосистеми, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку ЗАЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

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В "Енергоатомі" наголосили, що в разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека.

Варто зазначити, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі вирушив на Запорізьку АЕС.

"Я прямую на Запорізьку АЕС (Україна), щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - повідомив Гроссі в соцмережі Х.

При цьому він нагадав, що минуло два роки з моменту створення місії МАГАТЕ, щоб допомогти забезпечити безпеку на найбільшій у Європі АЕС.

Запорізька АЕС - останні новини

Від початку повномасштабного російського вторгення в Україну, Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем окупантів. Ворог розмістив там військову техніку та постійно здійснює провокації.

2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні існують тільки політичні кроки, щоб повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.

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