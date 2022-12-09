За його словами, РФ нібито хотіла домовитися в рамках мирних угод.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що війна в Україні йде "своєю чергою" і без будь-яких проблем.

В ході виступу на прес-конференції після саміту країн ЄАЕС він заявив, що "процес врегулювання з Україною" буде непростим і потребує часу, але "всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі".

Крім того, російський диктатор знову звинуватив владу України в тому, що вона не збиралася виконувати "Мінські угоди". Цього разу він звинуватив і Німеччину, коментуючи заяву екс-канцлера Ангели Меркель про те, що домовленості "дали Україні час, щоб стати сильнішими".

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"Ми все правильно зробили з точки зору початку "СВО". Виявляється, всі ці "Мінські угоди" ніхто не збирався виконувати.... Мабуть ми пізно зорієнтувалися і, може бути, раніше все це треба було починати, але ми розраховували, що зможемо домовитися в рамках мирних угод", - заявив він.

Заяви Путіна про війну

Як відомо, до початку повномасштабного вторгнення в Росії неодноразово заявляли, що РФ не нападатиме на Україну.

Після вони пояснювали війну нібито проведенням "демілітаризації" і "денацифікації" України. При цьому звинувачення в спробі окупувати території Кремль відкидав.

Пізніше російські пропагадністи почали розповідати про необхідність "десатанізації" України та "священної" війни.

Однак 7 грудня Путін визнав справжні цілі, назвавши "появу нових територій" "значущим результатом" війни. Крім того, він похвалився, що "Азовське море стало внутрішньою водоймою Російської Федерації":

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