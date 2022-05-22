У Кремлі чітко розуміють, що вторгнення в Україну провалилося, а винні у цьому ті, що його планував та реалізовував, впевнений військовий експерт.

Російський диктатор Володимир Путін злий на своїх генералів та поступово усуває їх з посад. На це у нього є дві вагомі причини.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За інформацією радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, керівник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов де-факто усунутий з посади. Відсторонено і командувача першої танкової армії, яка воювала під Ізюмом. Це свідчить про невдоволення Путіна роботою генералітету.

"Я думаю, тут є дві причини невдоволення Путіна. Перше – фактично розвідка ФСБ провалила реальну картину суспільно-політичних настроїв на території нашої держави. Бо, як спочатку чиновники від ФСБ стверджували, тут російські окупаційні війська зустрічатимуть мало не з квітами. Друге – Путін незадоволений діями російських генералів, які організовували та забезпечували російське вторгнення. Ключовим фактором, на думку багатьох експертів, який призвів до такого катастрофічного стану російської армії на території нашої країни, стала відсутність взаємодії та нормальної логістичної системи, яка мала б забезпечувати дії російських військ", - зазначає Селезньов.

На його переконання, Путін, безумовно, має всі підстави бути незадоволеним не тільки розвідниками ФСБ, а й російським генералітетом, який виконував ці завдання.

Експерт також відповів, чи зможе зміна військового керівництва значно вплинути на хід війни в Україні.

"Безумовно, у лавах збройних сил Російської Федерації є талановиті генерали, але, на жаль, для Путіна та його команди висування генералів здійснюється за принципом особистої відданості, а не за принципом наявності видатних полководницьких талантів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти все ще налаштовані продовжувати війну в Україні. Водночас генерали країни-окупанта почали приховане протистояння через провали "спецоперації".

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