Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні конкретні результати за результатами роботи всіх дипломатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати не мають витрачати час на такі "дрібниці", як перегляд двогодинних прес-конференцій президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Усі ми маємо бути з Україною. У нас з вами немає права на вихідні. Немає права на відпочинок. Немає права на відпустку. Немає права на 8-ми годинний робочий день", - сказав глава держави у виступі на щорічній Конференції послів України.

Президент заявив, що нині не можна відпочивати або легковажити. "Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас з вами зараз особисто як представників нашої держави, - на паузі. Бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми з вами будемо розслаблені - у нас не буде ні Конституції України, не нашої держави", - підкреслив глава держави.

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Він додав, що українські дипломати мають робити все набагато краще для досягнення важливих цілей, аніж будь-хто інший у світі, а тим більше, ніж російський ворог.

"Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог. Думати більше, ніж ворог. Ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватись зі світом якісніше, постійно", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що саме такий настрій має визначати роботу дипломатів. "Треба робити усе можливе і неможливе, формально і неформально, особисто і спрямовуючи сили сформованих нами потужних процесійних команд для того, щоб зміцнити захист нашої держави, гарантувати безпеку наших людей і прискорити перемогу України", - наголосив Зеленський.

Глава держави сказав, що саме за цими критеріями оцінює ефективність роботи українських дипломатів.

"У нас з вами немає часу, щоб, наприклад, дивитись двогодинні прес-конференції президента Російської Федерації. У нас з вами просто немає часу на такі дрібниці. Ми і так знаємо, чим закінчиться ця війна, і тому кожна ваша година - дуже важлива, має додавати Україні нові сили і прискорювати нашу перемогу", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україні потрібні конкретні результати за результатами роботи всіх дипломатів. "Такі результати, щоб усі, хто воює і працює заради наших людей, заради України, могли сказати, що ви поруч з ними, хоча й перебуваєте в інших країнах світу", - сказав Зеленський.

Велика прес-конференція Путіна 2022

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін не проводитиме цього року своєї щорічної великої прес-конференції, на якій він відповідав нібито на питання росіян. Також скасовано проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі. І досі невідомо, чи виступатиме Путін зі щорічним зверненням перед федеральними зборами. За даними російських ЗМІ, ці заходи могли скасувати через незадовільну для росіян ситуацію на фронті.

Починаючи з 2012 року, підсумкова прес-конференція президента РФ проходила в грудні.

У британській розвідці вважають, що в Кремлі не проводитимуть підсумкової прес-конференції Путіна, щоб не дати проявитися невдоволенню "спеціальною воєнною операцією" в Україні.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) також спробували пояснити мотиви скасування щорічної прес-конференції вперше з 2012 року. На їхню думку, російський диктатор просто втратив віру в себе і вже не знає, чи зможе протистояти критиці росіян. Аналітики також додали, що провал військ РФ зруйнував усі плани Путіна. Він мріяв оголосити про перемогу і розповісти перед Совфедом РФ про успіхи.

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