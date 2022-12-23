Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати не мають витрачати час на такі "дрібниці", як перегляд двогодинних прес-конференцій президента Російської Федерації Володимира Путіна.
"Усі ми маємо бути з Україною. У нас з вами немає права на вихідні. Немає права на відпочинок. Немає права на відпустку. Немає права на 8-ми годинний робочий день", - сказав глава держави у виступі на щорічній Конференції послів України.
Президент заявив, що нині не можна відпочивати або легковажити. "Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас з вами зараз особисто як представників нашої держави, - на паузі. Бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми з вами будемо розслаблені - у нас не буде ні Конституції України, не нашої держави", - підкреслив глава держави.
Він додав, що українські дипломати мають робити все набагато краще для досягнення важливих цілей, аніж будь-хто інший у світі, а тим більше, ніж російський ворог.
"Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог. Думати більше, ніж ворог. Ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватись зі світом якісніше, постійно", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що саме такий настрій має визначати роботу дипломатів. "Треба робити усе можливе і неможливе, формально і неформально, особисто і спрямовуючи сили сформованих нами потужних процесійних команд для того, щоб зміцнити захист нашої держави, гарантувати безпеку наших людей і прискорити перемогу України", - наголосив Зеленський.
Глава держави сказав, що саме за цими критеріями оцінює ефективність роботи українських дипломатів.
"У нас з вами немає часу, щоб, наприклад, дивитись двогодинні прес-конференції президента Російської Федерації. У нас з вами просто немає часу на такі дрібниці. Ми і так знаємо, чим закінчиться ця війна, і тому кожна ваша година - дуже важлива, має додавати Україні нові сили і прискорювати нашу перемогу", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україні потрібні конкретні результати за результатами роботи всіх дипломатів. "Такі результати, щоб усі, хто воює і працює заради наших людей, заради України, могли сказати, що ви поруч з ними, хоча й перебуваєте в інших країнах світу", - сказав Зеленський.
Велика прес-конференція Путіна 2022
Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін не проводитиме цього року своєї щорічної великої прес-конференції, на якій він відповідав нібито на питання росіян. Також скасовано проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі. І досі невідомо, чи виступатиме Путін зі щорічним зверненням перед федеральними зборами. За даними російських ЗМІ, ці заходи могли скасувати через незадовільну для росіян ситуацію на фронті.
Починаючи з 2012 року, підсумкова прес-конференція президента РФ проходила в грудні.
У британській розвідці вважають, що в Кремлі не проводитимуть підсумкової прес-конференції Путіна, щоб не дати проявитися невдоволенню "спеціальною воєнною операцією" в Україні.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) також спробували пояснити мотиви скасування щорічної прес-конференції вперше з 2012 року. На їхню думку, російський диктатор просто втратив віру в себе і вже не знає, чи зможе протистояти критиці росіян. Аналітики також додали, що провал військ РФ зруйнував усі плани Путіна. Він мріяв оголосити про перемогу і розповісти перед Совфедом РФ про успіхи.