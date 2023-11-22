Росія вже готує "п'яту колону" для майбутніх парламентських виборів в Україні.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Кремль хоче влаштувати в Україні громадянське протистояння. За його словами, російські аналітики розробили план дестабілізації України під час війни на виснаження, оскільки без "хаотизації" досягнення військових цілей РФ неможливе.

Як написав Данілов у своїй колонці для "Української правди", ідеальна ситуація для російського диктатора Володимира Путіна - це повернення України в стан анархії, в якому вона опинилася в 1917-1921 роках.

Данілов заявив, що ворог максимально активізує військовий тиск на ключових ділянках фронту, паралельно через соціальні мережі розганяються панічні настрої про "величезні втрати", "провал мобілізації", "військову корупцію" і "вичерпання людського ресурсу".

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Крім того, ще одним кроком, який впливає на дестабілізацію суспільства, Данилов назвав ракетний терор в зимовий період.

"Всі ці заходи в комплексі повинні створити негативний суспільний фон, посіяти зневіру і депресію, збільшити кількість готових до компромісів і зменшити тих, хто впевнений у перемозі, підвести до думки про необхідність заміни влади. Створення для центральної влади умов неможливості подальшого утримання ситуації під контролем і загроза соціального вибуху в столиці, а також поширення протестів на регіони – зміна влади", - смказал Данилов.

Він зазначив, що для РФ громадянське протистояння в Україні – найкращий сценарій, однак і вибори для цього теж знадобляться.

"За російським задумом, в результаті виборів вдасться відродити і провести в український парламент "п'яту колону", виборчий список якої формується у нас на очах з різних" коуч-диверсантів", "спеціалістів" з "хороши руських", захисників російської мови, "жінок за мир" і "чоловіків проти війни", - заявив секретар РНБО.

Все це, на його думку, має призвести до підриву внутрішньої єдності в Україні, що зруйнує підтримку Заходу і підірве моральний дух Сил оборони.

"Жодна нова владна команда, на думку путінських аналітиків, не зможе в короткий час ліквідувати політичний розкол, реалізувати реформи і зберегти підтримку Заходу, який буде поставлений перед фактом неможливості підтримки контактів з владою, яка знаходиться в стані перманентної турбулентності і хаосу управління. Отже, залишається єдиний вихід для Брюсселя і Вашингтона – звернення до Москви з визнанням власних помилок в українському питанні і де-юре визнання прав Росії в Україні як виключно зону російських інтересів", - підкреслив він.

Резюмуючи, Данілов написав, що все це = поки фантазії Кремля, проте недооцінювати загрозу не варто, а українські спецслужби вже працюють над протидією.

Плани Росії влаштувати хаос в Україні

Раніше про намір РФ посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, новий російський план дезінформації має кодову назву "Майдан 3", посилаючись на центральну площу Києва, яка була осередком повстань в 2004 і 2014 роках. Останній зіграв вирішальну роль у поваленні проросійського екс-президента Віктора Януковича.

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