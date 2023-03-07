Однак це не означає, що Пригожин тепер не персона "нон грата" у високих кабінетах.

Голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин домігся підтримки своєї компанії від керівництва "Роснефті". Як повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить", Пригожин таким чином знайшов можливість профінансувати свою діяльність на війні.

На минулому тижні голова "вагнерівців" зустрічався у неформальній обстановці з головою "Роснефті" Ігорем Сечином. Близьке джерело до керівництва нафтової компанії заявило, що наслідкои цієї розмови стало "доручення забезпечити фінансову підтримку структурам Пригожина". Співрозмовник не знає, про які саме проекти іде мова, однак зазначає, що доручення надійшло на адресу віце-президента "Роснефті".

В "Можем объяснить" звернулися до Анастасії Скатіної – віце-президента "Роснефті" з прохання прокоментувати такі чутки, однак вона відразу кинула трубку. У Пригожина теж відповіді щодо такої співпраці не дали.

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Інші прокремлівські Telegram-канали підтверджують цю інформацію. У тому числі вони зазначають, що ПВК "Вагнер" досягла свого за рахунок розпорядження секретаря російського Радбезу Миколи Патрушева. Він разом із Ігорем Сечіним є давніми соратниками, адже разом працювали в ФСБ.

"Але жодних підтверджень того, що діяльність Пригожина схвалюється у високих кабінетах, досі не було. Прокремлівський політолог Сергій Марков у лютому заявив, що на федеральному ТБ у Росії заборонили згадувати Пригожина та його ПВК. Близький до "кухаря Путіна" телеграм-канал опублікував методичку Міноборони для ЗМІ, де також йдеться про заборону згадування "вагнерівців", - йдеться у матеріалі "Можем объяснить".

ПВК "Вагнер" на війні в Україні: що відомо з актуального

На початку березня Євгеній Пригожин звернувся до Зеленського з проханням дати наказ вивести українські війська з Бахмуту. "Кухар Путіна" заявив, що місто практично оточене "вагнерівцями". Однак, як виявилося, Пригожин знімав ролик не в Бахмуті – туди його не пускає охорона.

5 березня УНІАН повідомляв про знищення бійцями ЗСУ 15 груп "вагнерівців" у Бахмуті за одну ніч.

Пригожин заявив про те, що у випадку падіння Бахмуту війна відкотися до кордонів з РФ. Він закликав до підтримки його найманців.

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