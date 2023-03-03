Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що окупанти нібито майже повністю оточили Бахмут Донецької області. Через це він звернувся до президента Володимира Зеленського.
Як повідомив Пригожин у відеозверненні, раніше з ними нібито воювала професійна українська армія, а зараз "літні люди та діти".
"Я звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Шановний Володимире Олександровичу, підрозділи ПВК "Вагнер" практично оточили Бахмут, залишилася одна дорога. Кліщі стискаються. Якщо раніше з нами воювала професійна українська армія, то сьогодні ми бачимо все більше літніх людей та дітей. Вони б'ються, але життя їхнє під Бахмутом коротка - день-два. Дайте їм можливість залишити місто. Місто фактично оточене", - заявив Пригожин.
Як "доказ" своїх нісенітниць про літніх людей та дітей на фронті, ватажок "Вагнерівців" показав трьох нібит українських полонених. Один з них - дідусь із сивою бородою, очевидно непризовного віку, інші два - школярі з вигляду.
Вони російською мовою нібито благають Зеленського повернути їх "до сімей на батьківщину".
Бої за Бахмут: актуальні новини
Бахмут - бажаний трофей окупантів, який вони намагаються захопити вже кілька місяців поспіль. Впродовж місяців загарбники послідовно оточували місто. Українські воїни заявляли, що ситуація складна, але контрольована.
У британській розвідці констатували, що ЗСУ отримали певну перевагу на цьому напрямку. Цьому посприяло весняне потепління.
Українська армія продовжує тримати оборону міста. Однак з Бахмута виходить знаменитий підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра". Підрозділ отримав наказ про вихід на нові позиції. Воїни тримали оборону міста 110 діб. Інформації про вихід інших підрозділів немає.