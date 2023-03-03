Він заявив, що місто "фактично оточене", залишилася одна дорога.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що окупанти нібито майже повністю оточили Бахмут Донецької області. Через це він звернувся до президента Володимира Зеленського.

Як повідомив Пригожин у відеозверненні, раніше з ними нібито воювала професійна українська армія, а зараз "літні люди та діти".

"Я звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Шановний Володимире Олександровичу, підрозділи ПВК "Вагнер" практично оточили Бахмут, залишилася одна дорога. Кліщі стискаються. Якщо раніше з нами воювала професійна українська армія, то сьогодні ми бачимо все більше літніх людей та дітей. Вони б'ються, але життя їхнє під Бахмутом коротка - день-два. Дайте їм можливість залишити місто. Місто фактично оточене", - заявив Пригожин.

Як "доказ" своїх нісенітниць про літніх людей та дітей на фронті, ватажок "Вагнерівців" показав трьох нібит українських полонених. Один з них - дідусь із сивою бородою, очевидно непризовного віку, інші два - школярі з вигляду.

Вони російською мовою нібито благають Зеленського повернути їх "до сімей на батьківщину".

Бої за Бахмут: актуальні новини

Бахмут - бажаний трофей окупантів, який вони намагаються захопити вже кілька місяців поспіль. Впродовж місяців загарбники послідовно оточували місто. Українські воїни заявляли, що ситуація складна, але контрольована.

У британській розвідці констатували, що ЗСУ отримали певну перевагу на цьому напрямку. Цьому посприяло весняне потепління.

Українська армія продовжує тримати оборону міста. Однак з Бахмута виходить знаменитий підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра". Підрозділ отримав наказ про вихід на нові позиції. Воїни тримали оборону міста 110 діб. Інформації про вихід інших підрозділів немає.

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