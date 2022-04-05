Весь світ шокований звірствами російських військових у Бучі Київської області.

Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликала на вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств у Бучі на Київщині. Всі ці звірства вчинили військові РФ.

На засіданні Радбезу ООН обговорять збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. У Британії обіцяють використовувати головування країни в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість.

"Усі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді безпеки ООН у вівторок", - заявляв президент України Володимир Зеленський.

Також анонсовано виступ Зеленського під час засідання Радбезу ООН 5 квітня щодо звірств російських окупантів у Бучі.

Засідання Радбезу ООН щодо Бучі: онлайн-трансляція

Бучанська різанина

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали з міста російських окупантів. Перед відступом загарбники мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки.

На вулицях міста згодом виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей. Також у місті знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців.

У Москві вже назвали інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства "провокацією".

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