Його почнуть реалізовувати одразу після закінчення війни.

Вітчизняні та закордонні експерти почати розробку плану відбудови України, який почнуть реалізовувати одразу після закінчення війни.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко.

"Після того як ми будемо у стані миру, як тільки окупанти уходять з нашої території, ми одразу починаємо розбудовувати нову Україну. Тут є багато планів, тут працює багато робочих груп - українських і закордонних. Я знаю про існування з десяток таких груп, зараз вони генерують ці ідеї. Буде сформовано великий план відбудови, ми одразу почнемо", - сказав він.

За його словами, на початковому етапі реалізація плану буде розписана на строк до шести місяців, далі - на три роки і так далі.

Нагадаємо, збитки України через війну за останній тиждень зросли на $3,5 мільярди.

Вас також можуть зацікавити новини: