Він підкреслює, що якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, то це означає лише те, що їм доведеться вийти.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які намагаються співпрацювати з російськими військами, нагадавши їм про те, що Росія кидає навіть своїх.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.

Зеленський подякував українцям в Херсоні, Каховці, Славутичі та в інших містах, які не припиняють чинити опір окупантам.

Він підкреслив, що якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, то це означає лише те, що їм доведеться вийти.

"І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військовими, я хочу нагадати, що вони і своїх-то кидають. Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками б не стали", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський упевнений, що домовленості про припинення війни мають бути із президентом РФ Володимиром Путіним, але він затягує цей процес: "Ми маємо домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене у будь-яку точку світу, окрім України, РФ та РБ".

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