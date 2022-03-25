Сума збитків у цілому вже досягла 63 мільярдів доларів, або 1,8 трильйона гривень.

Сума збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, за останній тиждень зросла на 3,5 млрд дол. і станом на 24 березня досягла 63 млрд дол., або 1,8 трлн гривень.

Про це повідомила керівниця Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки (КШЕ) Дарина Марчак у Facebook.

В цілому, з початку військової агресії Росії 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 4431 житловий будинок, 92 заводи/підприємства, 378 закладів освіти, 138 закладів охорони здоров’я, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 7 ТЕС/ГЕС тощо.

"В рамках підготовки оновлених розрахунків, ми отримали детальні дані від Міністерства інфраструктури щодо руйнувань інфраструктурних об’єктів, що дозволило уточнити та по деяких напрямках (залізнична інфраструктура, мости та мостові переходи, цивільні аеропорти) - зменшити оцінку втрат", - зазначила Марчак.

Вона наголосила, що проект "Росія заплатить" фокусується на оцінці втрат фізичної інфраструктури України внаслідок війни та оцінці фінансової вартості цих втрат. На цей час в рамках проекту не здійснюється оцінка загальних втрат економіки, що включають не лише прямі втрати інфраструктури, але також численні "побічні" втрати, які економіка зазнала внаслідок війни (закриття значної кількості підприємств; втрати сотнями тисяч людей домівок і роботи; припинення будь-яких інвестицій; скорочення споживчого попиту громадян тощо).

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови. Беручи до уваги руйнації та величезні втрати, завдані Україні воєнною агресією Росії, ЄС зобов’язується надавати підтримку уряду України для задоволення невідкладних потреб держави, а після війни – для відновлення демократичної України.

Нагадаємо, міністр фінансів Марченко вважає, що через війну Україна втратить 1/3 ВВП.

Прямі втрати 2022 року будуть близько 62 мільярдів доларів, а майбутні витрати на розмінування території перевищать 1 трильйон доларів.

Інші суми збитків, наголошують експерти, потрібно буде стягувати з Росії в судах, заарештовуючи та забираючи активи як самої країни, так і людей, пов’язаних з владою.

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