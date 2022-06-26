Також зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Черкаській області, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Внаслідок ракетної атаки було два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий та п'ятеро травмованих", - повідомив він.

За його даними також пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, у районі Черкас після 11-ї ранку було чутно два вибухи. "Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо", - прокоментував тоді ситуацію Табурець. Він закликав жителів залишатися в укриттях та не поширювати фото й відео з місця подій. "Від цього залежить наша безпека!", – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, армія РФ вранці 26 червня випустила 14 ракет по Києву й області, через потрапляння боєприпасу спалахнув 9-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина, четверо зазнали поранень, в тому числі одна дитина.

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