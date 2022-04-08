Інформації про жертв наразі немає.

Російські окупанти завдали нового ракетного удару з моря по Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба міської ради з посиланням на інформацію Оперативного командування "Південь".

Внаслідок обстрілу було вражено об'єкти інфраструктури. Інші подробиці уточнюються.

"Нагадуємо про недопустимість публікацій фото і відео, розголошення обставин та геолокації. Довіряйте достовірним джерелам і не допомагайте ворогу!", - йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах одесити, які мешкають у різних районах міста, повідомляють, що чули кілька вибухів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській ОВА заявили, що росіяни активізують повітряну розвідку в регіоні. "Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку, працюють наші сили ППО, працюють сили оборони області та міста", - повідомляв спікер Військової адміністрації Одещини Максим Братчук.

Днями Одеса вже потрапляла під ракетний обстріл російських терористів.

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