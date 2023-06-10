Ворог застосував, зокрема, ракети типу "Іскандер".

У ніч на суботу, 10 червня, російські окупанти вдарили по території Полтавської області, унаслідок чого було пошкоджено техніку та інфраструктуру аеродрому "Миргород".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. "Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва", - написав він.

Унаслідок атаки є "певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки". Попередньо, обійшлося без жертв. "Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації", - повідомив Лунін.

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Він також додав, що внаслідок роботи сил протиповітряної оборони після падіння уламків було пошкоджено вісім приватних будівель та чотири автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Ворожий удар по Україні - сьогодні це варто знати

В Одесі у ніч на 10 червня також пролунали вибухи. В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що відбувся повітряний бій, було ліквідовано всі ворожі дрони-камікадзе.

Уламки одного з дронів влучили у квартиру в багатоповерхівці, унаслідок чого виникла пожежа. Згодом стало відомо про загибель трьох людей. Крім того, постраждали 26 осіб.

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