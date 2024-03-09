Міністр оборони США Ллойд Остін цього разу планує провести особисту зустріч зі своїми колегами щодо допомоги Україні.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Засідання "Рамштайну": останні новини

Відомо, що минуле засідання відбулося в онлайн-форматі 14 лютого. Під час нього союзники обговорили посилення протиповітряної оборони, постачання артилерійських систем та дронів для України.

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"Підсилюємо взаємодію з партнерами щодо безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєдналися - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія", - розповідав міністр оборони України Рустем Умєров після засідання.

Також перед засіданням міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв Україні нову допомогу, яку буде збільшено в "три-чотири рази".

"Ми будемо продовжувати нарощувати потужності. Результат війни в Україні врешті-решт визначатиметься "на конвеєрі" у країнах-виробниках", - зауважив Пісторіус.

Зазначимо, що учасниками Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") є близько 50 країн. Вони долучаються до постачання озброєння для України, аби протидіяти агресії РФ.

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