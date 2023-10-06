Рятувальники знайшли тіло бабусі загиблого 10-річного хлопчика.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову сьогодні вранці зросла до двох, ще 28 людей постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки – бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата", - розповів він.

За інформацією Синєгубова, наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.

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Ракетний удар по Харкову 6 жовтня – що відомо

Сьогодні, 6 жовтня, близько 07:00 російські загарбники завдали по Харкову два удари, попередньо ракетами типу "Іскандер".

За даними Харківської ОВА, одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета потрапила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Під завалами будинку було знайдено загиблого 10-річного хлопчика.

Раніше повідомлялось про 23 постраждалих, в тому числі 11-місячну дитину.

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