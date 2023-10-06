Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову сьогодні вранці зросла до двох, ще 28 людей постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки – бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата", - розповів він.
За інформацією Синєгубова, наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.
Ракетний удар по Харкову 6 жовтня – що відомо
Сьогодні, 6 жовтня, близько 07:00 російські загарбники завдали по Харкову два удари, попередньо ракетами типу "Іскандер".
За даними Харківської ОВА, одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета потрапила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Під завалами будинку було знайдено загиблого 10-річного хлопчика.
Раніше повідомлялось про 23 постраждалих, в тому числі 11-місячну дитину.